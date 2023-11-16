Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Kasım Cuma Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
İş yoğunluğunuzun fazla olduğu zamanlardan geçiyorsunuz. Özel ilişkileriniz ve sorumluluklarınız arasında kuramadığınız denge sevdiklerinizin sizden uzaklaşmasına sebep oluyor. Anlayış bekleseniz de denge kurmak sizin elinizde.
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