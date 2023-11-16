Günlük Burç Yorumları: 17 Kasım Cuma Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 16 Kasım 2023 - 17:08

Güncelleme: 16 Kasım 2023 - 17:08

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

İş yoğunluğunuzun fazla olduğu zamanlardan geçiyorsunuz. Özel ilişkileriniz ve sorumluluklarınız arasında kuramadığınız denge sevdiklerinizin sizden uzaklaşmasına sebep oluyor. Anlayış bekleseniz de denge kurmak sizin elinizde.



