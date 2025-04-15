Günlük Burç Yorumları: 17 Nisan Perşembe Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Nisan 2025 - 16:25

Güncelleme: 15 Nisan 2025 - 16:25

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Sevgili yengeçler bugün sizin için yorucu bir gün olabilir. Biraz içe kapanık ve özgüvensiz hissedebilirsiniz. İş yerinizde yaşadığınız sorunlara çözüm peşinde koşmanız bugün hayal kırıklığı yaratabilir. Biraz akışına bırakın.