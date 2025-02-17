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Günlük Burç Yorumları: 18 Şubat Salı Yengeç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 18 Şubat Salı Yengeç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 17 Şubat 2025 - 16:48

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Sevgili yengeçler, duygusal anlamda güvendiğiniz insanlarla vakit geçirin. Özel hayatınıza zaman ayırmak için harika bir gün. Bugün ailenizden parasal anlamda destek görebilir, sağlık sorunlarınız varsa onlara çözüm bulabilirsiniz. Geçmişte kalan konuları düşünüp canınızı sıkmayın.


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