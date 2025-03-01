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Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Pazar Yengeç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Pazar Yengeç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 01 Mart 2025 - 16:46

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Bugün aile gibi gördüğünüz insanlarla ufak tefek gerginlikler yaşayabilirsiniz sevgili yengeçler. Olayları kişisel algılıyor olmanız daha fazla öfkelenmenize sebep oluyor. Duygularınızla hareket etmeyin, konuları büyütmemeniz gereken bir gün. 



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