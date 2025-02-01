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Günlük Burç Yorumları: 2 Şubat Pazar Yengeç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 2 Şubat Pazar Yengeç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 01 Şubat 2025 - 16:10

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Bugün olduğundan daha hassas ve duygusalsınız. Kendinizi biraz dengelemeniz gerekiyor. Hislerinizin kuvvetli olduğu bir gün. İdealleriniz sizi ele geçirmiş durumda. Su ile temas etmek enerjinizi arındıracaktır, aile gibi gördüğünüz kişilerle vakit geçirmek iyi gelecektir.



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