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Günlük Burç Yorumları: 20 Ekim Pazar Yengeç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 20 Ekim Pazar Yengeç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 19 Ekim 2024 - 15:29

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Taşınma ve yer değişikliği gibi konular bu aralar gündemde olabilir. Bir değişiklik yapmayı düşündüyseniz bugün yeniden üzerinden geçmek zorunda kalabilirsiniz. Sizden yaşça büyük insanlarla sözlü çatışmalara girmeyin, bugün haklı çıkmanız zor görünüyor.


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