Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Mart Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen Yengeç burcu:
Maddi altyapınızı güçlendirecek yeni bağlantılar kurmanız için şanslı bir gündesiniz. Ayaklarınız yere sağlam basması gerekiyor. Abartılı sözler vermeyin ve gerçekçi olun. Sabrınızın meyvelerini alacaksınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'de 'para sayma' görüntülerinde yeni gelişme!
- Turgut Altınok'a canlı yayında soğuk duş
- 'Külliyen yalan'
- 4 büyükşehirde anket sonuçları belli oldu
- Mansur Yavaş, son anket sonuçlarını açıkladı!
- Memur ve emeklileri bekleyen büyük tehlike
- 'Kentsel dönüşümle ilgili mücadele ettik'
- 'Kendi geleceğimi düşünmem lazım' iddiası!
- Ligden çekilme kararı konuşulacak!
- ‘Muhalefet CHP’de birleşti’