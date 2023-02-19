Günlük Burç Yorumları: 20 Şubat Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 19:00

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Sevgili yengeçler, bugün duygularınızın ve hassasiyetinizin ön planda olduğu bir gün. Kendinizi biraz dengelemeniz gerekiyor. Hayalleriniz mantığınızın önüne geçmiş durumda. Biraz daha gerçekçi olmayı başarabilirseniz hayallerinize yaklaşacaksanız.



