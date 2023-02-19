Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Şubat Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Sevgili yengeçler, bugün duygularınızın ve hassasiyetinizin ön planda olduğu bir gün. Kendinizi biraz dengelemeniz gerekiyor. Hayalleriniz mantığınızın önüne geçmiş durumda. Biraz daha gerçekçi olmayı başarabilirseniz hayallerinize yaklaşacaksanız.
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