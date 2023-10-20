Günlük Burç Yorumları: 21 Ekim Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Ekim 2023 - 16:32

Güncelleme: 20 Ekim 2023 - 16:33

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

İşlerinizi yoluna koymak isterken kararsız kaldığınız noktalar yavaşlamanıza sebep oluyor. Zaman kaybetmemek için ne istediğinizi kalbinize sormalı ve mantığınızı da yanınıza alarak o yolda ilerlemelisiniz. Kendinize inanın.