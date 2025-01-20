Günlük Burç Yorumları: 21 Ocak Salı Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Ocak 2025 - 15:48

Güncelleme: 20 Ocak 2025 - 15:48

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Sevgili yengeçler, olaylar karşısında çok alıngan davranmanız insanların sizden uzaklaşmasına sebep oluyor. Uyumlu olmakta zorlanacağınız bir gün fakat siz başarırsınız. Bugün duygularınız ile mantığınız çatışıyor, siz mantığınızı seçin. Adaletli olduğunuz sürece kazanan siz olacaksınız.