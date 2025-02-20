Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Cuma Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Şubat 2025 - 15:51

Güncelleme: 20 Şubat 2025 - 15:51

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Aile büyüklerinizden değer verdiğiniz kişilerin sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalacağınız bir gün. İş yükünüzün yanı sıra artan ailevi sorumluluklar biraz yorsa da günün sorunda kendinizi daha huzurlu hissedeceksiniz.