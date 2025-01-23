Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Ocak Cuma Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Aile büyüklerinizden değer verdiğiniz kişilerin sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalacağınız bir gün. İş yükünüzün yanı sıra artan ailevi sorumluluklar biraz yorsa da günün sorunda kendinizi daha huzurlu hissedeceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Beypiliç’ten açıklama geldi!
- Otel yangını faciasında can kaybı arttı!
- TCMB faiz kararı açıklandı!
- Bolu Belediyesi'ne 'yangın' operasyonu!
- ‘İnsanlar çocuklarını hayatta kalabilsin diye...'
- İspanya'da gündem Arda Güler
- 'O masadan Sayın Bakan istifa ederek kalkacak'
- Pul biberin içinden bakın ne çıktı!
- ‘Turizm belgeli işletmelerin denetimi bakanlığa aittir’
- Yürürlüğe giren yönetmelik yargıya taşındı