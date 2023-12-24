Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Aralık Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Bugün sinirleriniz biraz gergin sevgili yengeçler... İş hayatınızla alakalı konularda gerginlikler ve belirsizlikler can sıkıcı olabilir. Yakın çevrenizin sağlık sorunlarıyla alakalı haber alabilirsiniz. Bu aralar sezgileriniz oldukça güçlü. Hislerinizi yok saymayın.
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