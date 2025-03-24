Günlük Burç Yorumları: 25 Mart Salı Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Mart 2025 - 15:50

Güncelleme: 24 Mart 2025 - 15:50

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Sevgili yengeç, bugün aile büyüklerinden destek görme ihtiyacındasın. Sağlık ve maddiyat konuları biraz içinden çıkılmaz bir hal almış olabilir. Hayatın inişli çıkışlı olduğunu kabullenip çözüme odaklanmalısın. Problemlerin çözümsüz değil.