Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Mart Salı Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Sevgili yengeç, bugün aile büyüklerinden destek görme ihtiyacındasın. Sağlık ve maddiyat konuları biraz içinden çıkılmaz bir hal almış olabilir. Hayatın inişli çıkışlı olduğunu kabullenip çözüme odaklanmalısın. Problemlerin çözümsüz değil.
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