Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Temmuz Salı Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Sevgili yengeçler, çevreniz tarafından fikirlerinize önem veriliyor. Bugün yeni kararlar gündemde olabilir. Sizden yaşça büyük insanlarla anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Öfkenizi kontrol etmeniz gerekiyor. Empati yeteneğinizi kullanmanın tam zamanı..
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur-Sen: Seyyanen zam memur emeklisine de yansıtılmalı
- 'Burası Müslüman bir ülke sarılamazsınız'
- Fatih Portakal 'haberim var' diyerek dönüş tarihi verdi
- Ladik Belediye Başkanı Özel, hayatını kaybetti
- Akbelenliler sabah baskınına isyan etti
- O saldırganla ilgili yeni gelişme
- Saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
- Uzmanından ‘aşırı sıcak hava’ uyarısı
- Avrupa Avrupa duy sesimizi!
- Sokak ortasında kadını döverek bayıltan şahıs yakalandı