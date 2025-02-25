Günlük Burç Yorumları: 26 Şubat Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 25 Şubat 2025 - 16:03

Güncelleme: 25 Şubat 2025 - 16:03

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Sevgili yengeç, kendini desteksiz ve yalnız hissediyorsun. Adım atmasını beklediğin kişilerden dolayı yaşadığın hayal kırıklıkları, beklentilerini azalttığında son bulacak. Bu aralar, kendi iç dünyana yönelip kendi içindeki çocukla barışmalısın.