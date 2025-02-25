Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Şubat Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Sevgili yengeç, kendini desteksiz ve yalnız hissediyorsun. Adım atmasını beklediğin kişilerden dolayı yaşadığın hayal kırıklıkları, beklentilerini azalttığında son bulacak. Bu aralar, kendi iç dünyana yönelip kendi içindeki çocukla barışmalısın.
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