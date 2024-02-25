Günlük Burç Yorumları: 26 Şubat Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 25 Şubat 2024 - 16:22

Güncelleme: 25 Şubat 2024 - 16:22

Yengeç burcu ve yükselen Yengeç burcu günlük yorumu:

Sevgili yengeçler, olaylar karşısında çok alıngan davranmanız insanların sizden uzaklaşmasına sebep oluyor. Uyumlu olmakta zorlanacağınız bir gün fakat siz başarırsınız. Bugün duygularınız ile mantığınız çatışıyor, siz mantığınızı seçin. Adaletli olduğunuz sürece kazanan siz olacaksınız.