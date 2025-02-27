Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Şubat Cuma Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Sevgili yengeçler bugün duygusal anlamda fazla dolusunuz. Kendinizi biraz dengelemeniz gerekiyor. Hislerinizin çok kuvvetli olduğu bir gün. Hayalleriniz ve duygularınız sizi ele geçirmiş durumda. Çocuklarla veya aile gibi gördüğünüz kişilerle vakit geçirmek iyi gelecektir.
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