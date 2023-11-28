Günlük Burç Yorumları: 29 Kasım Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Kasım 2023 - 17:05

Güncelleme: 28 Kasım 2023 - 17:05

Yengeç burcu ve yükselen Yengeç burcu günlük yorumu:

Özel hayatınızla alakalı pozitif gelişmelerin olabileceği bir gün sevgili yengeçler. Uzun zamandır aranızın bozuk olduğu kişiler varsa adım atmak için gayet uygun. Geçmişe takılı kalmadan önünüze bakmanız gerekiyor.