Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Kasım Çarşamba Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen Yengeç burcu günlük yorumu:
Özel hayatınızla alakalı pozitif gelişmelerin olabileceği bir gün sevgili yengeçler. Uzun zamandır aranızın bozuk olduğu kişiler varsa adım atmak için gayet uygun. Geçmişe takılı kalmadan önünüze bakmanız gerekiyor.
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