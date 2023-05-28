Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Mayıs Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Aile gibi gördüğünüz insanlarla uyum içerisinde olabileceğiniz bir gün sevgili yengeçler. Verdiğiniz fikirlerle insanların işlerini kolaylaştırabilirsiniz. Birikmiş işleriniz ve detay gerektiren konular varsa bugün odaklanabilirsiniz. Yer değişiklikleri ve seyahatler gündemde olabilir.
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