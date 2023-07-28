Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Temmuz Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Sevgili yengeçler, bugün evinizin düzeniyle ilgilenmek veya taşınma konularında karar almak zorunda kalabilirsiniz. Seyahatler gündemde olabilir. Sağlığınız bu aralar çok hassas, kendinizi ihmal ediyorsunuz. Çözemediğin sorunları bugün akışına bırakmaya çalışın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yozgat'a Zeki Müren'li mesaj
- Merkez Bankası'nda kritik görevden almalar
- UEFA'dan, Barcelona'ya geçici izin
- Akbelen katliamcısı hangi derneğin yöneticisi çıktı?
- Ankara'da yerel seçim mücadelesi
- Deprem yardımlarını çalan polis: Kaybolmasın diye aldım
- Motorine dev zam pompaya yansıdı!
- 'Bütün dünya bunu biliyor ama...'
- 'Değişimin' yol haritasını ilk kez anlattı
- Enflasyona büyük zam!