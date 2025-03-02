Günlük Burç Yorumları: 3 Mart Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 02 Mart 2025 - 16:26

Güncelleme: 02 Mart 2025 - 16:26

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Çevrenizden beklediğiniz güven duygusu tam olarak istediğiniz gibi tatmin edilmese de olana razı gelmek bu aralar sizin için doğru olan. Kendinizle olan iletişiminiz bozulmadığı sürece her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Kendinizi sevin.