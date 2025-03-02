Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Mart Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Çevrenizden beklediğiniz güven duygusu tam olarak istediğiniz gibi tatmin edilmese de olana razı gelmek bu aralar sizin için doğru olan. Kendinizle olan iletişiminiz bozulmadığı sürece her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Kendinizi sevin.
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