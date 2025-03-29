Günlük Burç Yorumları: 30 Mart Pazar Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Mart 2025 - 16:26

Güncelleme: 29 Mart 2025 - 16:26

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:

Bugün yakın çevrenizle ufak tefek gerginlikler yaşayabilirsiniz. Sorunları çok fazla zihninizde büyütmeyin, her şey sizinle alakalı olmayabilir. Duygularınızla hareket etmek gerginlikleri büyütebilir. Ailenizi ihmal etmeyin.