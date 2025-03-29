Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Mart Pazar Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Bugün yakın çevrenizle ufak tefek gerginlikler yaşayabilirsiniz. Sorunları çok fazla zihninizde büyütmeyin, her şey sizinle alakalı olmayabilir. Duygularınızla hareket etmek gerginlikleri büyütebilir. Ailenizi ihmal etmeyin.
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