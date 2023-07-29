Günlük Burç Yorumları: 30 Temmuz Pazar Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Temmuz 2023 - 17:37

Güncelleme: 29 Temmuz 2023 - 17:37

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

İş yoğunluğunuzun fazla olduğu zamanlardan geçiyorsunuz.. Özel ilişkileriniz ve sorumluluklarınız arasında kuramadığınız denge sevdiklerinizin sizden uzaklaşmasına sebep oluyor. Anlayış bekleseniz de denge kurmak sizin elinizde..



