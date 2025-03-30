Günlük Burç Yorumları: 31 Mart Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Mart 2025 - 16:00

Güncelleme: 30 Mart 2025 - 16:00

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Birkaç gündür gergin olan ruh haliniz bugün ilerleyen saatlerde yerini huzura bırakıyor. Çatışmalarınıza çözüm bulabileceğiniz günlerdesiniz. Güven vermeyen insanlarla ilişkileri zorlamak yerine kendinize iç huzurunuza odaklanın.



