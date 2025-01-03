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Günlük Burç Yorumları: 4 Ocak Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 4 Ocak Cumartesi Yengeç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 03 Ocak 2025 - 16:28

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu: 

Sevgili yengeç, bugün duygusal anlamda dolup dolup taşıyorsun. Sezgilerinin çok kuvvetli olduğu bir gün. Ayaklarınız yerden kesilmiş durumda. Su ile temas etmek, çocuklarla veya aile gibi gördüğün kişilerle vakit geçirmek iyi gelecektir.


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