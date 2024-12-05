Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Aralık Cuma Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Aldığınız duygusal kararların pişmanlığını yaşamanız çok da uzun sürmüyor. Düşünerek hareket etmeli ve daha mantıklı hareket etmelisiniz. Sağlık sorunlarınız için çözüm bulmalı ve kendinizi hiçbir konuda riske atmamalısınız.
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