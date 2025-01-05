Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Ocak Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Sevgili yengeç, bugün yakın çevrenle ufak tefek gerginlikler yaşayabilirsin. Olayları kişisel algılıyor olman daha fazla öfkelenme sebep oluyor. Bugün duygularınla hareket etmemen ve konuları büyütmemen gereken bir gün. Aileni ihmal etmemelisin.
En Çok Okunan Haberler
-
- SGK binlerce eve yazı gönderdi!
- Naci Görür'den korkutan 'İstanbul' uyarısı
- AKP bayrakları polis kontrolünde asıldı!
- Murat Övüç gözaltına alındı
- Ferdi Tayfur'un cenazesindeki kavgayı anlattı
- 'Yeşil ve gri pasaportta sistem değişiyor' iddiası
- 'Bu fiyat gerçek mi?' diye sordu
- Çamaşır kurutma makinesi alacaklar dikkat!
- Yeni yılın ilk 3 gününde 4 ürün gümrükten döndü!
- Özgür Demirtaş'tan öğrencilere: 'Üniversiteye gitmeyin'