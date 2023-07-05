Günlük Burç Yorumları: 6 Temmuz Perşembe Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Temmuz 2023 - 18:00

Güncelleme: 05 Temmuz 2023 - 18:00

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu: :

Hayat yolunda daha ileriye gitmek isterken sizi geriye çeken kişiler siz izin vermediğiniz sürece rahatınız bozamaz. Beklenmedik şekilde ortaya çıkan sorunların çok da önemli olmadığını anladığınızda kendinize olan güveniniz de artacak. Ufak şeylere takılmayın.