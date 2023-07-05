Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Temmuz Perşembe Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu: :
Hayat yolunda daha ileriye gitmek isterken sizi geriye çeken kişiler siz izin vermediğiniz sürece rahatınız bozamaz. Beklenmedik şekilde ortaya çıkan sorunların çok da önemli olmadığını anladığınızda kendinize olan güveniniz de artacak. Ufak şeylere takılmayın.
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