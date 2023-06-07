Günlük Burç Yorumları: 8 Haziran Perşembe Yengeç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 07 Haziran 2023 - 17:30

Güncelleme: 07 Haziran 2023 - 17:30

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Bugün hem parasal konularda hem de sağlık alanında beklenmedik gelişmeler yaşanabilir sevgili yengeçler. Fazla düşünüp sorunları gözünüzde büyüttükçe çözümsüz hale geliyor. Hislerinize güvenin. Sezgilerinizi dinlerseniz pişman olmayacaksınız.