Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
Son zamanlarda yerinizden kıpırdamayı bile istemeyen ruh haliniz bugünden sonra yavaş yavaş çözülüyor. Bugünü evinize zaman ayırarak geçirebilirsiniz. Uzaktaki sevdiklerinizle iletişim kurun, özlem giderin. Hem size hem onlara çok iyi gelecek.
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