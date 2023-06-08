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Günlük Burç Yorumları: 9 Haziran Cuma Yengeç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 9 Haziran Cuma Yengeç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 08 Haziran 2023 - 17:35

Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:

Bugün parasal konular gündemde olabilir sevgili yengeçler. Beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Risk içeren ve soru işareti yaratan konulara karşı temkinli yaklaşın. Kararlarınızı biraz ertelemeniz gerekiyor çünkü önünüzü net bir şekilde göremiyorsunuz.



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