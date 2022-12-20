10 yıldır araştırılan gezegen yıldıza çarpmak üzere!

20 Aralık 2022 Salı, 23:18

Kepler Teleskobu'nun 2009 yılında tespit ettiği "Kepler-1658b" isimli gezegen, yörüngesindeki yıldıza doğru büyük bir hızla yaklaşıyor. Ömrünü tamamlayan yıldızın artan enerjisinin neden olduğu olay, gezegenin yok olmasıyla sonuçlanacak.

Kepler-1658b, 10 yıllık çalışma sonucunda resmileşmiş bir gezegendi.

6 JÜPİTER KADAR BÜYÜKTÜ

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 2009 yılında uzaya fırlattığı Kepler isimli teleskop, yörüngeye yerleştikten kısa bir süre bir gezegen keşfetmişti. Uzmanlar, tam 10 yıl boyunca bu gezegenin varlığını netleştirmek için uğraştılar. Nihayetinde de gezegen resmileşti ve "Kepler-1658b" olarak isimlendirildi.

Webtekno'nun haberine göre Kepler Teleskobu'nun keşfettiği ilk gezegen, 6 Jüpiter kadar büyüktü. Yapılan son incelemeler ise Kepler-1658b ile ilgili çarpıcı bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Öyle ki Kepler-1658b, bir yıldıza doğru yaklaşıyor ve sonu yakın. Gezegen ile yıldızın çarpışacağını açıklayan bilim insanları, Kepler-1658b'nin bu çarpışma sonucunda yok olacağını duyurdular.

Gezegen ile çarpmak üzere olduğu yıldız arasındaki mesafe, Merkür ile Dünya arasındaki mesafeden daha kısa!

Yapılan incelemelere göre Kepler-1658b, spiral bir yörüngede nihai sona doğru yaklaşıyor. 3,85 günde bir kez yörüngesini tamamlayan gezegenin yörünge periyodu, son dönemlerde yıllık bazda 131 milisaniye azalmaya başladı. Bu da gezegen ile yıldız arasındaki mesafenin kapanmak üzere olduğu anlamına geliyor.

Tarihte ilk kez gözlemlenen bu durum, aslında oldukça olağan. Ömrünün sonuna gelen Kepler 1658 isimli yıldız, dışa doğru genişlemeye başladı ve çevresindeki nesneleri kendisine çekiyor. İşte Kepler-1658b de bu genişlemeye daha fazla karşı koyamamaya başladı. Yıldızın çekim enerjisi, gezegeni büyük bir hızla kendisine doğru çekiyor ve nihai son, artık çok yakınlarda. Bu arada; aynı durumun bir gün Güneş'te de yaşanacağını belirtelim. Ancak uzmanlar, bu durumun milyarlarca yıl sonra gerçekleşeceğini düşünüyorlar.

