Uzay aracında korkutan sızıntı: Kozmonotların görevi iptal edildi

15 Aralık 2022 Perşembe, 19:47

İstasyona kenetlenmiş haldeki bir Soyuz uzay aracında "önemli miktarda sızıntı" tespit edilmesi üzerine alındı. 14 Aralık Çarşamba gecesi yapılması planlanan uzay yürüşünde iki Rus kozmonot Sergey Prokopyev ve Dmitri Petelin istasyonun dışında 7 saat kalacaktı.

Söz konusu görevin ilk olarak kasım sonunda yapılması planlanmıştı. Ancak kozmonotların giyeceği kostümlerin soğutma sisteminde arıza tespit edilmesi dün geceye ertelenmişti.

"SIZINTININ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR"

Independent Türkçe'nin detaylarını aktardığı habere göre görevin yeniden ertelenmesine neden olan sızıntı, NASA araştırmacılarının canlı yayınına da yansıdı. Yayında uzay aracından ufak kristalleri andıran bir sıvı fışkırdığı görüldü.

NASA sözcüsü Rob Navias, kameralara yansıyan sızıntıya işaret ederek, "Bu sızıntının nedeni şu anda bilinmiyor" dedi:

Rus uzmanlar verileri incelemeye ve sızıntıyı neyin tetiklemiş olabileceğini tartışmaya devam ediyor.

Uzmanlar uzay aracından sızan maddenin muhtemelen motorları soğutmak için kullanılan sıvı olduğuna inanıyor. Ancak maddenin ne olduğu ve nasıl sızdığı henüz tam olarak belirlenemedi.

Sızıntının uzay aracı üzerinde nasıl bir etkisi olabileceği de değerlendirilmeye devam ediyor.

Soyuz MS-22 adlı uzay aracı, iki kozmonotun yanı sıra NASA astronotu Frank Rubio'yu 21 Eylül'de istasyona getirmişti. Aracın birkaç ay içinde Dünya'ya dönmesi planlanıyordu.

Gelecek misyonların bu durumdan nasıl etkileneceği bilinmezken, uzmanlar bu sızıntının, istasyondaki astronotlar için tehlike oluşturmadığına inanıyor.