12 bin yıl önce yırtıcı kuşların sesi 'flütle' taklit edilmiş

Yayınlanma: 10.06.2023 - 13:37

Güncelleme: 10.06.2023 - 13:37

Nature Scientific Report dergisinde yayımlanan çalışmada, daha önce bulunan bazı su kuşlarının kanat kemikleri analiz edildi ve bunların 12.000 yıl öncesine kadar gidebilen kemikten flütler olarak kullanıldığı anlaşıldı. Bu küçük flütler, yırtıcı kuşların çağrılarını taklit eden sesler üretebiliyor.

KUŞLARIN DİKKATİNİ ÇEKMEK İÇİN FLÜT KULLANILMIŞ

İsrail Eski Eserler Kurumu'nun (IAA) yaptığı açıklamaya göre, İsrail, Avusturya, ABD ve Fransa'dan araştırmacılar, Hula Vadisi'nde keşfedilen nesnelerin muhtemelen müzik yapmak veya su kuşlarının dikkatini çekmek için kullanıldığını ortaya çıkardı. Böylece bu nesneler, sesin avcılıkta kullanıldığına dair muhtemelen en eski kanıtlar olarak belirlendi. Objeler, Eynan olarak da bilinen Natufian tarih öncesi yerleşim yeri Ain Mallaha'da bulundu.

Bu alanda 1996 ve 2005 yılları arasında yapılan kazılarda, avcı-toplayıcıların evlerinin ve çeşitli hayvan türlerinin kemiklerinin bulunduğu dairesel yapılar bulunmuştu. Ekip, kazılan su kuşu kemiklerini inceledikten sonra, Avrasya sakarmekelerinin ve Avrasya çamur ördeklerinin yedi küçük kanat kemiği üzerindeki işaretlerin, içi boş kemiklere açılan çok küçük delikler olduğunu keşfetti.

Ekip daha sonra nesnelerin kopyalarını oluşturdu ve bu enstrümanların farklı sesler çıkardığını keşfetti ve bunların flüt olduğu sonucuna vardı. Dahası, kopyaların sesleri, her ikisi de yırtıcı kuş olan Avrasya atmacası ve kerkenezin seslerine benziyordu. Ekip, bu flütlerle su kuşlarının rahatlıkla avlanabileceğini söyledi.

Taklit edilen sesin çektiği yırtıcı kuşlar, su kuşu sürülerine yaklaşıp onları harekete geçiriyor ve insanların onları yakalamasını kolaylaştırıyordu. Bu sayede flüt sesleriyle kafası karışan yırtıcı kuşları yakalamak, pençelerini süs olarak kullanmak ve yeni düdükler üretmek de mümkün oluyordu. Araştırmacıların ulaştığı sonuçlara göre, flüt sesleri, yerleşimdeki avcı-toplayıcılar için farklı sosyal-kültürel-sembolik işlevlere hizmet etmiş de olabilir.