Yaban arısı yırtıcı hayvanlara karşı cinsel organını kullanabilir

20 Aralık 2022 Salı, 10:37

Japonya’daki araştırmacılar, mason yaban arısı türü olan Anterhynchium gibbifrons'un, yenmek üzere saldırı altındayken agresifleştiğini ve bu bağlamda örneğin aç bir kurbağa karşı cinsel organının ucunda bulunan sivri uçları bir silah olarak kullandığını keşfetti. Erkek yaban arısında rastlanan bu durum, savunma anlarında arıların cinsel organlarını kullandıklarını ortaya çıkarttı.

HER TÜRDE KARŞILAŞILAN BİR DURUM DEĞİL

Kobe Üniversitesinde yapılan çalışmada kurbağa ve mason yaban arıları kullanıldı. Kurbağanın saldırdığı yaban arısı, yenmek üzereyken cinsel organında bulunan sivri uçları kurbağa karşı kullandı.

Arının yaptığı hareketi kurbağanın onu yemesinin önüne geçen bu hamleyi bir süredir gözlemlemek isteyen ekolojist ve araştırmada yer alan Shinji Sugiura ve Misaki Tsuji'ye göre bu çalışma, "Yırtıcı hayvanlara karşı bir savunma olarak erkek cinsel organının önemini vurguluyor ve hayvanlarda erkek cinsel organının ekolojik rollerini anlamak için yeni bir bakış açısı sağlıyor.''

Arılarda farklı türler bulunuyor ve genellikle 'tehlike' hissettiklerinde kendilerini savunmak adına iğnelerini çıkartıyorlar. Zehirli iğneler yalnızca dişilerde bulunuyor ve bu sebeple diğer türlerde farklı savunma mekanizmalarının oluşmasına neden oluyor. Tıpkı mason yaban arısı türü olan bu erkek arıda olduğu gibi.

Erkek eşek arılarının temelde zararsız olduğu düşünülse de 2015 yılında yapılan bu keşif (Anterhynchium gibbifrons- mason yaban arası türü) yeni bilgileri ortaya çıkarttı. Araştırmada yer alan Sugiura ve Tsuji, bir erkek türü olmasına rağmen saplandığında acı veren bir iğneye sahip olduğu fark ettikleri bu türün, cinsel organından çıkarttığı sivri uçları kullanarak kendini savunduğunu keşfettiler.

Bunu fark ettikten sonra çalışmalarına başlayan ekip durumun zannettikleri gibi olup olmadığını kanıtlamak için ağaç kurbağasına cinsel organları alınmış 17 arı verildi. Sonuçta kendini savunamayan bu araların tamamı başarısız oldu.

Diğer bir yandan araştırma ekibi dişi yaban arılarını taklit ederek bu özel yeteneği kazandığını düşünüyor.

Araştırmanın makalesi, Current Biology'de yayınlandı.