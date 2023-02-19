12 inçlik MacBook için kafa karıştıran iddia

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 16:58

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 16:58

Apple'ın MacBook sarisine yenilik getirmek amaçlı olarak 2015 yılında tanıttığı ve sonrasında 2019 yılında piyasadan kaldırdığı ince, hafif yapılı estetik 12 inçlik MacBook için yeni bir iddia ortaya atıldı.

BU YIL DA GELEBİLİR GELECEK YIL DA

Daha önceki iddialardan biri Bloomberg tarafından ortaya atılmış ve Apple'ın 12 inçlik bir MacBook Air geliştirdiği aktarılmıştı. Öte yandan bu modelin 2023'ün sonları ya da 2024 yılının başlarında kullanıcı ile bulaşacağı söylenmişti.

Bu söylentilerin ortaya çıkmasına ek olarak analist Ming-Chi Kuo, böyle bir modelin kesinlikle geliştirilmediğini söyleyerek iddiaları aslında bastırmıştı.

Kore'deki sosyal ağlardan biri olan Naver'da Apple söylentileriyle adını duyurmuş yeux1122 adlı kullanıcı iddianın doğru olduğunu ve 12 inçlik MacBook Air'ın 2023 yılının ikinci çeyreğinde karşımıza çıkabileceğini söylüyor.