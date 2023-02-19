12 inçlik MacBook için kafa karıştıran iddia

Apple'ın 2019 yılında piyasadan kaldırdığı MacBook modeli için tekrar çalışmaya başladığı iddia ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 16:58
12 inçlik MacBook için kafa karıştıran iddia
Abone Ol google-news

Apple'ın MacBook sarisine yenilik getirmek amaçlı olarak 2015 yılında tanıttığı ve sonrasında 2019 yılında piyasadan kaldırdığı ince, hafif yapılı estetik 12 inçlik MacBook için yeni bir iddia ortaya atıldı. 

BU YIL DA GELEBİLİR GELECEK YIL DA

Daha önceki iddialardan biri Bloomberg tarafından ortaya atılmış ve Apple'ın 12 inçlik bir MacBook Air geliştirdiği aktarılmıştı. Öte yandan bu modelin 2023'ün sonları ya da 2024 yılının başlarında kullanıcı ile bulaşacağı söylenmişti. 

Bu söylentilerin ortaya çıkmasına ek olarak analist Ming-Chi Kuo, böyle bir modelin kesinlikle geliştirilmediğini söyleyerek iddiaları aslında bastırmıştı. 

Kore'deki sosyal ağlardan biri olan Naver'da Apple söylentileriyle adını duyurmuş yeux1122 adlı kullanıcı iddianın doğru olduğunu ve 12 inçlik MacBook Air'ın 2023 yılının ikinci çeyreğinde karşımıza çıkabileceğini söylüyor. 


Apple macbook MacBook 12 inç MacBook 12 inç MacBook Air

İlgili Haberler

iPad ve MacBook ekranı için yine bir tarih geldi: 2024

iPad ve MacBook ekranı için yine bir tarih geldi: 2024
Apple, Macbook’lar için “tuşsuz klavye” tasarımını getirebilir

Apple, Macbook’lar için “tuşsuz klavye” tasarımını getirebilir
İlk OLED ekranlı MacBook modeli için tarih geldi

İlk OLED ekranlı MacBook modeli için tarih geldi

En Çok Okunan Haberler