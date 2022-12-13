iPad ve MacBook ekranı için yine bir tarih geldi: 2024

13 Aralık 2022 Salı, 11:34

Apple'ın popüler cihazları arasında yer alan iPad ve MacBook için bir süredir 'OLED ekran' standart haline gelecek deniyor. Ancak görüldüğü üzere halen bir standart haline gelmiş durumda değil.

Yaptığı isabetli sızıntılarla rüştünü kanıtlamış olan Ross Young'a göre OLED ekran hem iPad ham de MacBook tarafına önümüzdeki yıllarda geliyor. LCD ekran yerine OLED kullanım tarihini 2024 olarak tahmin eden Young, spesifik olarak MacBook'larda 13 inçlik versiyonda karşımıza çıkacağını söylüyor.

APPLE OLED'E TAMAMEN GEÇER Mİ?

Telefonlarında OLED ekran kullanan Apple, MacBook ve iPad ekranlarında bu tercihi yapmıyor. Uzmanlara göre bunun sebebi Apple'ın piyasadaki daha büyük ekranlarda kullanılacak(iPad ve MacBook) OLED ekranları yeterli bulmaması.

Çok daha iyi yapıda 120Hz ekran yenileme hızında OLED ekranlar üzerinde çalışan Samsung ve LG, Apple'ın ana tedarikçisi. Apple'ın da ekran konusunda güvenliği ortaklarının çok daha iyi bir ekran geliştirmesini beklediği aktarılıyor. Bu sebeple 2024 yılında tanıtılması beklenen cihazlarında OLED ekrana geçeceği söyleniyor.