İlk OLED ekranlı MacBook modeli için tarih geldi

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 12:30

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 12:30

Apple'ın yolda olan MacBook'ları merakla bekleniyor ancak bir diğer yandan ilk OLED yapıdaki MacBook da yıllardır gelecek deniyor. Apple'ın konu hakkında resmi bir açıklaması bulunmasa da analistlerin bir tahmini var.

APPLE, MACBOOK TARAFINA ÖNÜMÜZDEKİ YIL GETİREBİLİR

Söylenene göre MacBook'larda ilk OLED kullanımının 2024 yılını bulması bekleniyor.

Ekran analisti Ross Young ve bir diğer bilinen Apple analisti Ming-Chi Kuo, ilk OLED yapıdaki MacBook modelinin 2024 yılında geleceğini tahmin ediyor.

Apple bildiğiniz üzere MacBook'larında IPS LCD ekran tercihini kullandı. Uzun yıllar bu tercih üzerinden ilerleyen şirket daha sonra bu ekranları geliştirerek. miniLED yapıya geçti. OLED teknolojisini ilk önce Apple Watch'larda kullanan daha sonra iPhone tarafına getiren Apple, MacBook tarafına 2023 yılına gelmemize rağmen getirmedi.

Daha önce bu OLED ekranlı MacBook için 2023 ila 2026 gibi geniş bir tarih aralığı verilmişti. Young ise 2024 yılında 13 inç OLED MacBook'un geleceğini düşündüğünü aktardı.

Kuo ise tam bir tarih vermese de 2024 yılının sonuna kadar geleceğini söylüyor.