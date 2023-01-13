135 dolarlık çakma iPhone 14 Pro satışa çıktı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 20:24

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 20:24

Apple imzalı iPhone'ların fiyatları arttıkça çakma iPhone'ların da sayısında artış yaşandı. Çin'de LeEco isimli bir şirket iPhone 14 Pro'nun çakmasını 135 dolardan satışa çıkarttı. S1 Pro olarak adlandırılan ve temelde Android olan bu cihaz, 5G özelliğinde ve bunun yanında 5.000 mAh bataryaya ve 8 GB RAM ile 128 GB depolama alanına sahip.

TASARIM OLARAK iPHONE'A BENZESE DE 135 DOLAR ETMEYECEK ÖZELLİKLERE SAHİP

S1 Pro, dışarıdan bakıldığında tamamen iPhone gibi görünüyor. Özellikle Dynamic Island'ı bile kopyalayan şirketin burada tercihinde de şaşırtıcı bir yan var. Telefon sırf iPhone 14 Pro'ya benzemesi için tek bir kamerası olmasına rağmen üç kamera yerleştirilmiş gibi gösteriliyor. Yani orada yer alan iki lens aslında işlevsiz.

6.5 inçlik ekranıyla piyasaya giren telefon, 1600x728 piksel ekran çözünürlüğüne, 60Hz ekran yenileme hızına da sahip. Dynamic Island görünümünde olan ve iPhone'daki özellikleri taşımayan ön kamera sadece 5 Megapiksel.

Telefonun işlemcisi daha önce telefonlarda kullanıldığını duymadığımız Zhanrui T7510 oluyor.

MacRumors gibi teknoloji odaklı haber sitesinde kendine yer bulan iPhone görünümlü çakma telefon kısa süre içinde gündem olmayı başardı.