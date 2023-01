Kullanıcılar iPhone 14 Pro’da Dynamic Island sorunu bildirdi

iPhone 14 serisiyle yalnıza Pro ve Pro Max modellerine gelen Dynamic Island özelliği hakkında sorunlar ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar Dynamic Island tarafında, yanıklarla karşılaştığına dair şikayetlerde bulundu.

iOS 16 ile iPhone 14 serisinde önemli sorunlar bildirilmişti. Kamera ve ekran tarafında yaşanan bu sorunlara, şimdi de 'Dynamic Island kısmında yanık' eklendi.

Bilmeyenler için Dynamic Island, uygulamalardan gelen bildirimleri görüntülemeyi sağladığı gibi aynı zamanda delikli ekranla birleştirilmiş olduğu için bildirime göre genişleyebiliyor ya da şekil değiştirebiliyor.

