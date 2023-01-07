Kullanıcılar iPhone 14 Pro’da Dynamic Island sorunu bildirdi

Yayınlanma: 07.01.2023 - 12:58

Güncelleme: 07.01.2023 - 12:58

iPhone 14 serisiyle yalnıza Pro ve Pro Max modellerine gelen Dynamic Island özelliği hakkında sorunlar ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar Dynamic Island tarafında, yanıklarla karşılaştığına dair şikayetlerde bulundu.

APPLE'IN YENİ iPHONE 14 PRO MODELİNDE SORUNLAR BİLDİRİLMEYE BAŞLANDI

iOS 16 ile iPhone 14 serisinde önemli sorunlar bildirilmişti. Kamera ve ekran tarafında yaşanan bu sorunlara, şimdi de 'Dynamic Island kısmında yanık' eklendi.

Bilmeyenler için Dynamic Island, uygulamalardan gelen bildirimleri görüntülemeyi sağladığı gibi aynı zamanda delikli ekranla birleştirilmiş olduğu için bildirime göre genişleyebiliyor ya da şekil değiştirebiliyor.

That’s interesting. Curious how long the display was on a single screen? Constant timers or something else? https://t.co/blFxipeMkj — Aaron Zollo (@zollotech) January 3, 2023

Oldukça sevilen ve kullanım alanı her geçen genişleyen bu özellik hakkında Twitter'da şikayetler artmaya başladı. Söylenene göre Dynamic Island bölgesinde yanıklar oluşuyor.

Apple'ın müşteri hizmetleriyle iletişime geçtiğini bildiren Twitter kullanıcısı böyle bir sorunla daha önce karşılaşılmadığına yönelik geri dönüş aldı. Bu paylaşımı sosyal medyada yaptıktan kısa bir süre sonra da başka iPhone 14 Pro kullanıcıları benzer sorunlar yaşadıklarını bildirdi.

Özellik daha önce de iMessage ve FaceTime gibi uygulamalarda aktif edilemediğine yönelik şikayetlere konu olmuştu.