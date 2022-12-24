iPhone 14 Pro ekranlarında yaşanan soruna Apple'dan açıklama

iPhone 14 Pro kullanıcılarının yaşadığı yatay çizgi sorununa yönelik Apple'dan açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2022 Cumartesi, 13:51
iPhone 14 Pro ekranlarında yaşanan soruna Apple'dan açıklama
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Apple özellikle iOS 16 ve iPhone 14 tarafında kullanıcıların sorunlarına 'yeni güncellemelerle' çözüm bulmaya çalışıyor. iPhone 14 Pro kullanıcılarının bildirdiği ve ekranda beliren yatay çizgi sorununa ilişkin yakında güncelleme yayınlanacak. 

APPLE HATAYI GÜNCELLEME İLE ÇÖZECEK

Bazı iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max kullanıcıları bir süre önce ekranlarında ansızın belirmeye başlayan bir çizgi sorunu bildirmeya başladı. Konu hakkında çalışmalarını başlatan Apple ise yaşanan sorunu çözmek adına güncelleme üzerinde çalıştıklarını ve yakında yayınlayacağını duyurdu.

Apple tarafından sorun hakkında yapılan açıklamaya göre bu çizgilerin sebebi ekran sürücülerinden kaynaklanıyor. Problemin ise donanım hatası olmadığı için güncelleme ile çözülebileceği aktarıldı.


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