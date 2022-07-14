14 Temmuz'da Twitter çöktü mü? Twitter'a neden erişilemiyor? Twitter düzeldi mi?

14 Temmuz 2022 Perşembe, 15:40

Sosyal medya platformu Twitter'a, saat 15.00 sıralarından itibaren erişim sorunu yaşanıyor. Birçok kullanıcı, ana sayfaya ve profillerine giriş yapamadığını, uygulamanın kendilerini dışarı attığını belirtiyor.

TWİTTER'A NEDEN ERİŞİLEMİYOR?

Öğleden sonra başlayan bir takım problemler nedeniyle hem mobil hem de tarayıcı tarafındaki kullanıcıların büyük bir kısmı uygulamaya erişemediklerini, bir diğer kısmıysa yapılan paylaşımların yenilenmediğini ve gelen yorumların gözükmediğini dile getiriyor.

Downdetector verilerine bakıldığında, kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin buraya da yansıdığı görülüyor. Ayrıca sorun yalnızca Türkiye'de değil, diğer bölgelerde de meydana geliyor.

Twitter'da yaşanan erişim sorunu dünya çapında düzelmeye başladı. Kullanıcılar, 15:40 itibariyle yavaş yavaş platforma yeniden erişebilir hale geldi.