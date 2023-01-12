15 bin dolarlık robot köpek, sokak ortasında tekmelendi

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 07:35

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 07:35

Avustralya'da 15 bin dolar değerindeki robot köpek, yolda yürüyen bir kişinin tekmeli saldırısına uğradı.

Arrowpoint Systems adlı teknoloji şirketinde çalışan mühendis Mark Trueno, cumartesi günü prototip robot köpeği, eğlence mekanlarının bulunduğu Fortitude Vadisi bölgesinde yürüyüşe çıkardığını söyledi.

BİR KADIN YOLDA YÜRÜRKEN ROBOT KÖPEĞİ DURDUK YERE TEKMELEDİ

Truneo, bu sırada yoldan geçen bir kadının Stampy adlı robot köpeğe tekme attığını belirtti. Mühendis, yaklaşık 45 dakika sonra kadının aynı yoldan geçerken tekrar robotu tekmelediğini ifade etti.

Robotun üstündeki kameraysa saldırı anının görüntülerini kaydetti. Mühendis, bu görüntüleri Facebook hesabından paylaştı.

Truneo, "Bunu neden yaptığını bilmiyorum, büyük ihtimalle o an komik bir şey olduğunu düşündü" dedi.

Stampy'nin aslında arama kurtarma görevlerinde kullanılması için tasarlanan askeri bir robot köpek olduğunu söyleyen Truneo, cihazın insanların giremediği yerlere girebildiğini ve zorlu alanların üç boyutlu haritalarını çıkarabildiğini belirtti.

Öte yandan mühendis, Facebook paylaşımında köpeği tekmeleyen kadına ulaşmasını sağlayan kişiye 500 dolar para ödülü vereceğini söyledi.

Truneo, kadının köpeğe vurduğunu gören bir arkadaşının kendisiyle iletişime geçtiğini, bir gün sonra da robota saldıran kadının kendisini aradığını söyledi.

Mühendis, robotta 2 bin 500 dolar zarar oluştuğunu da belirtti.

Kaynak: Independent Türkçe