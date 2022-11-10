Robot köpekler evrim geçiriyor: İki ayak üstünde duruyor

10 Kasım 2022 Perşembe, 17:44

Worcester Politeknik Enstitüsü'nden ve Çin'deki Şanghay Teknik Üniversitesi'nden araştırmacılar, robot köpek tasarımını değiştirerek, makinelerin iki arka ayağına katlanabilir destek çubukları yerleştirdi.

Araştırmacılar bu tasarımı geliştirerek, 4 ayaklı robotların ihtiyaç duyulduğunda iki ayaklı makinelere dönüşmesini sağlamak istiyor.

ROBOT İKİ AYAK ÜZERİNDE DURDUĞUNDA ÇUBUKLAR AÇILIYOR

Üç boyutlu yazıcıda üretilen destek çubukları, robotların arka ayaklarına takılıyor. Robot iki ayak üzerinde doğrulduğunda bu çubuklar öne doğru otomatik açılıyor ve robotun dengede durabilmesine olanak tanıyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre ilk deneme sırasında kaydedilen videoda, küçük bir robot köpeğin iki arka ayağı üzerinde doğrulduğu ve titrek de olsa ilk adımlarını atabildiği görülüyor.

İki ayaklı robotlar, uzun boyları sayesinde yüksekteki hedeflere ulaşmada daha başarılı. Ayrıca daha kolay tırmanabiliyorlar.

Dört ayaklı robotların avantajı da daha dengeli durmaları ve daha hızlı hareket edebilmeleri.

Araştırma ekibi robotlar üzerinde minimum değişiklikler yaparak iki türün olanaklarından da yararlanmayı amaçlıyor.

Worcester Politeknik Enstitüsü'nden Andre Rosendo, "İki ayaklı robotlar genellikle daha dinamik ve uyarlanabilir şekilde hareket edebilir. Bu serbestlik derecesine sahipler" diye konuştu.

"Ancak biz, bu iki farklı dünyanın avantajlarından yararlanmak için mod değiştiren yeni bir boyuta odaklanıyoruz" diyen araştırmacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Dört ayaklılarının stabilite ve hız yeteneğinden, iki ayakların da uyarlanabilirliğinden ve yükseğe erişme avantajından yararlanıyoruz.