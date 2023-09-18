15 Milyon TL'ye kadar çıkan iPhone 15 Pro'lar duyuruldu

Halihazırda kullanılan cihazları ultra lüks ve bir o kadar da pahalı şekilde yorumlamasıyla bilinen Caviar, yeni iPhone 15 Pro tasarımlarını tanıttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:11
15 Milyon TL'ye kadar çıkan iPhone 15 Pro'lar duyuruldu
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Rus markası olan Caviar, Apple'ın iPad ve iPhone modellerini ilginç tasarımlarda ürünler geliştiriyor. Caviar, ürettiği cihazlarının tasarımlarının yanı sıra piyasaya sürdüğü bu cihazlara verdiği inanılmaz yüksek fiyat etiketleriyle de sürekli gündeme geliyor.

EN UCUZU 190 BİN EN PAHALISI 15 MİLYON TL!

Webtekno'nun da aktardığı gibi Caviar; akıl sağlığımızla oynadığı, dudağımızı uçuklattığı ve bu gibi etkilere istemsizce maruz bıraktığı fiyat etiketiyle yeni iPhone 15 Pro modellerini tanıttı. En düşük fiyatlı olan modeli almak yerine bile birkaç tane iPhone 15 Pro alabiliyorsunuz.

En ucuz Red Rose modeli 7.060 dolar. Yani yaklaşık 190 bin 570 TL.

7.840 dolardan (yaklaşık 212.000 TL) başlayan fiyatlara da Steve Jobs modeli alınabiliyor.

8.890 dolara (yaklaşık 240 bin TL), muhtemelen ortamlarda sizin adınıza konuşacak olan tamamen altın kaplama iPhone 15 Pro’yu alabiliyorsunuz.

186 bin 570 dolar verdiğinizde ise arkasında Rolex’in Daytona modelinin yer aldığı bir iPhone 15 Pro oluyor elinizde. TL karşılığı ise yaklaşık 5 milyon 36 bin.

Elmas Kar Tanesi modelini elde edebilmek için de 562 bin 410 dolar ödemeniz gerekiyor. Bu da yaklaşık 15 milyon 181 bin TL yapıyor.


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