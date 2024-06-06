17 milyon TL'ye satılan oyuncak rekor kırdı

Bu minyatür Mandalorian bir Barbie'yi geçerek açık artırmada satılan en değerli eski oyuncak olmayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.06.2024 - 10:28
17 milyon TL'ye satılan oyuncak rekor kırdı
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Star Wars serisinin oyuncakları da oldukça popüler. Daha önce çatı katında bulunan Star Wars oyuncak figürü, 19 bin 500 sterline yan iyaklaşık 750 bin TL'ye satılmıştı. Şimdi ise eski bir Star Wars figürü ve çok nadir bulunan bir oyuncak 525 bin dolara satıldı. Yani yaklaşık 17 milyon TL'ye. Bu ise Barbie'yi geçerek satılan en değerli oyuncak olmasını sağladı.

EN DEĞERLİ ESKİ OYUNCAK

Hatırlatmak gerekirse 2010 yılında 1 karatlık elmas takıya sahip Barbie, 302 bin dolara katılmıştı.

Oldukça nadir olan ve sadece iki örneği bulunan Kenner markalı roket fırlatabilen Boba Feet aksiyon figürü, dünyanın en değerli oyuncaklarından biri olarak satıldı. 

Heritage Auctions'ın yaptığı basın açıklamasına göre dünyanın en pahalı oyuncağının, 1979 yılında piyasaya sürülmeyen ve elle boyanmış bir versiyonu.

Figür, bir Kenner çalışanı tarafından oyuncakların yer aldığı bir kutuda bulundu. 


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