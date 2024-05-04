Luke Skywalker Joe Biden'ın Star Wars evrenindeki adını açıkladı

Yayınlanma: 04.05.2024 - 18:06

Güncelleme: 04.05.2024 - 18:06

Hamill, Beyaz Saray'da Biden'la gerçekleştirdiği buluşmayı duyurduğu basın toplantısında, Biden için "Yasama alanında gördüğüm en başarılı adımları atan lider" ifadelerini kullandı.

72 yaşındaki oyuncu, kapalı kapılar ardında yaptığı sohbetten de bahsederek, Biden'a "Sayın Başkan" dediğini ve Biden'ın da "Bana Joe diyebilirsin" yanıtını verdiğini paylaştı. Bunun üzerine Hamill, esprili bir şekilde "Size Joe-bi Wan Kenobi diyebilir miyim?" diye sorduğunu ve Biden'ın buna olumlu yanıt verdiğini aktardı.

Hamill, aynı zamanda Biden'dan hediye olarak aldığı güneş gözlüklerinden de bahsetti.

SIK SIK TRUMP'I ELEŞTİRİYOR

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, ünlü oyuncu Twitter'da yaklaşık 5 milyon takipçisi olan bir hesaba sahip ve sık sık eski Başkan Donald Trump'ı eleştiriyor.

Hamill'in ziyareti, Yıldız Savaşları hayranlarının 4 Mayıs'ta kutladığı Yıldız Savaşları Günü'ne yakın bir tarihte gerçekleşti.

Bir gazetecinin Hamill'in Biden'ı ziyaretinin sebebini sorması üzerine, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Hamill'in ülkeye ve gidişatına adanmışlığına vurgu yaparak bu buluşmanın anlamını belirtti.