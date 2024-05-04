Luke Skywalker Joe Biden'ın Star Wars evrenindeki adını açıkladı

Yıldız Savaşları'nın efsanevi karakteri Luke Skywalker'ı canlandıran Mark Hamill, ABD Başkanı Joe Biden'ı desteklediğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 18:06
Luke Skywalker Joe Biden'ın Star Wars evrenindeki adını açıkladı
Abone Ol google-news

Hamill, Beyaz Saray'da Biden'la gerçekleştirdiği buluşmayı duyurduğu basın toplantısında, Biden için "Yasama alanında gördüğüm en başarılı adımları atan lider" ifadelerini kullandı.

72 yaşındaki oyuncu, kapalı kapılar ardında yaptığı sohbetten de bahsederek, Biden'a "Sayın Başkan" dediğini ve Biden'ın da "Bana Joe diyebilirsin" yanıtını verdiğini paylaştı. Bunun üzerine Hamill, esprili bir şekilde "Size Joe-bi Wan Kenobi diyebilir miyim?" diye sorduğunu ve Biden'ın buna olumlu yanıt verdiğini aktardı.

Hamill, aynı zamanda Biden'dan hediye olarak aldığı güneş gözlüklerinden de bahsetti.

SIK SIK TRUMP'I ELEŞTİRİYOR

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, ünlü oyuncu Twitter'da yaklaşık 5 milyon takipçisi olan bir hesaba sahip ve sık sık eski Başkan Donald Trump'ı eleştiriyor.

Hamill'in ziyareti, Yıldız Savaşları hayranlarının 4 Mayıs'ta kutladığı Yıldız Savaşları Günü'ne yakın bir tarihte gerçekleşti.

Bir gazetecinin Hamill'in Biden'ı ziyaretinin sebebini sorması üzerine, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Hamill'in ülkeye ve gidişatına adanmışlığına vurgu yaparak bu buluşmanın anlamını belirtti.


Star Wars haberleri Joe Biden haberleri ABD Başkanı Joe Biden haberleri

İlgili Haberler

EA Play'e STAR WARS: Jedi Survivor geldi

EA Play'e STAR WARS: Jedi Survivor geldi
Respawn tarafından Star Wars Mandalorian oyunu geliştiriliyor

Respawn tarafından Star Wars Mandalorian oyunu geliştiriliyor
Disney'in 2025-2026 vizyon takvimi belli oldu: Toy Story 5, Frozen 3 ve yeni Star Wars filmi geliyor...

Disney'in 2025-2026 vizyon takvimi belli oldu: Toy Story 5, Frozen 3 ve yeni Star Wars filmi geliyor...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler