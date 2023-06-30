18 ayar altın detaylı 1 milyon TL'nin üstünde Apple Vision Pro

Yayınlanma: 30.06.2023 - 15:25

Güncelleme: 30.06.2023 - 15:25

Apple'ın bir süre önce tanıttığı ve fiyatıyla eleştirilen Vision Pro'su için lüks bir versiyon geldi. Daha önce pek çok Apple ürününü lüks mücevher ve altın kaplama ile buluşturan Caviar, şimdi de karma gerçeklik başlığı için 18 ayar altın, siyah titanyum ve deri malzemelerin bir araya getirildiği versiyonu duyurdu.

Tasarımıyla kayak gözlüğüne benzetilen ve ağır yapısıyla uzun süreli kullanımda sorun çıkartabileceği söylenen Vision Pro, altın detayının eklenmesiyle oldukça 'pahalı' görünüyor. Bu lüks versiyonun ön kısmında açılar kapanır bir aparat bulunuyor. Altından oluşan bu yapı sayesinde Vision Pro'nun takan kişinin dışarıya yansıyan gözleri kapatılabiliyor.

Bildiğiniz üzere Vision Pro'da yer alan bu özellik dışarıdan bakan kişiyle cihazı takan kişi arasında göz teması kurulması için eklenmişti. Açıklanan fiyatı 3 bin 499 TL olan cihazın Türkiye fiyatı belli olmasa da mevcut kur ile 140-150 bin TL gibi çok yüksek bir fiyata çıkması söyleniyor. Hatta bu fiyatın daha da artması gündemde olduğu için Türkiye pazarına getirilmeyebilir de deniyor.

Altın malzemeli olan bu lüks versiyonun ise 39 bin dolar gibi bir fiyattan satışa çıkması bekleniyor. Türk Lirasına çevirdiğimizde ise karşımıza yaklaşık 1 milyon 16 bin TL(30 Haziran-güncel kur ile) çıkıyor. Markanın diğer Apple cihazları gibi, üründen sınırlı sayıda üretilecek ve 2024 yılından önce satışa çıkmayacak. Söylendiği kadarıyla 24 adet üretilecek.