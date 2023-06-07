Apple Vision Pro'nun tahmini Türkiye fiyatı belli oldu

Yayınlanma: 07.06.2023 - 12:41

Güncelleme: 07.06.2023 - 12:42

ABD’li teknoloji şirketi Apple, WWDC 2023 (Worldwide Developers Conference) adlı geliştirici etkinliğinde iOS 17 güncellemesi, 15-inç MacBook Air, M2 Ultra çipi gibi ürün ve güncellemelerin arasında bulunduğu yeni teknolojilerini paylaştı.

İLK KARMA GERÇEKLİK CİHAZI

Şirket bu etkinlikte uzunca bir süredir beklenen karma gerçeklik gözlüğünü tanıttı.

Vision Pro, Apple'ın ilk karma gerçeklik cihazı olma özelliğini taşırken şirketin ‘ilk uzamsal bilgisayarı’ oldu. Vision Pro aynı zamanda Apple’ın 2014’ten bu yana ilk yeni ana ürün serisi unvanını kazandı.

Şirketin CEO'su Tim Cook, yıllardır geliştirdikleri Vision Pro'yla ilgili, “Doğru kullanımda iletişim ve çalışma şeklini tamamen değiştirecek bir yenilik” ifadelerini kullandı.

SADECE 'BAKMANIZ' YETERLİ

Vision Pro, yeni visionOS adlı işletim sistemine sahip ve Spatial Audio gibi özelliklerle birlikte geliyor.

Vision Pro öncelikle bir artırılmış gerçekçilik cihazı olarak konumlandırılsa da bundan çok daha fazlasını vadediyor. Kumandasız cihazda, uygulamaları açmak için kullanıcının onlara bakması yeterli.

Bunun yanında seçmek ve kaydırmak için hafif dokunuşlar yapılabiliyor. Vision Pro’da sesli komut opsiyonu da var.

TAHMİNİ TÜRKİYE FİYATI CEP YAKACAK

Apple'ın yeni oyuncağının kendisi kadar fiyatı da merak konusu oldu. Apple, Vision Pro fiyatını 3.499 dolar olarak açıkladı. 2024’ün başlarında piyasaya girecek olan ürün ilk etapta sadece ABD özelinde satışa sunulacak. Bu nedenle Vision Pro bir süre “niş” ürün olarak hayatını sürdürecek.



Ürünün 2024 yılı içinde Türkiye dahil diğer ülkelerde de satışa sunulması bekleniyor. Bu bağlamda Vision Pro Türkiye fiyatı için hesaplanması gereken bazı vergi oranları bulunuyor.

Türk vergi sisteminde sanal gerçeklik gözlükleri ve artırılmış gerçeklik gözlükleri birden fazla mevzuata ve dilimlere girebiliyor. Bunun için bazı emsallere bakmak gerekiyor.



Donanım Haber'e göre; Vision Pro’dan gümrük vergisi, ÖTV ve KDV vergileri alınacak. Bunlar göz önüne alındığında Apple Vision Türkiye fiyatı 142.921 TL yapıyor.

Ancak Apple Türkiye'ye özgü bir fiyatlamaya da gidebilir veya Türkiye'ye gelene kadar farklı bir vergilendirme sürecine tabi olabilir.

Apple Vision Pro: 3499 dolar

Gümrük fiyatı: 75.100 TL

Gümrük vergisi (%20): 15.020 TL

TRT Bandrolü (%12): 10.814 TL

ÖTV (%20): 20.816 TL

KDV (%18): 21.801 TL

Apple Vision Pro Türkiye satış fiyatı: 142.921 TL

Yukarıdaki bilgiler geçmiş vergi hesaplamalarına göre hesaplanmış olsa da Vision Pro’nun Türkiye’ye gelişine kadar mevzuat değişiklikleri ve oran değişiklikleri olabilir. Aynı zamanda Apple’ın Vision Pro’yu tam olarak hangi tarihte Türkiye’ye getireceği de belli değil.